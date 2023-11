Chiaravalle, allarme lupi: visti anche nel parco

E’ allarme lupi nella città di Maria Montessori. Dopo l’attacco ai due cani nella frazione di Grancetta, con uno dei due, un meticcio cieco che ha perso una zampetta si susseguono le segnalazioni. Dei lupi sono stati avvistati nei giorni scorsi in una zona più vicina al centro abitato di Chiaravalle, quella di via Sant’Andrea dove passa una pista ciclabile molto frequentata, attorno alle 20. "Li ho visti attraversare, erano due esemplari – riferisce un chiaravallese - ma quando ci hanno visto sono scappati per fortuna". Avvistamenti sono stati registrati nelle scorse settimane anche al parco I Maggio. I rischi sono piuttosto per i cani e gli animali da cortile, ma sono in tanti a chiedere approfondimenti e informazioni sulla presenza del lupo. Altre segnalazioni sempre nelle ultime ore sono arrivate anche dalla vicina Borghetto di Monte San Vito: "Mio figlio – riferisce una signora - abita a Borghetto e quando porta i cani a spasso al guinzaglio lungo la pista ciclabile vede i lupi. È capitato diverse volte ma fortunatamente si allontanano velocemente. Gli capita spesso di vedere anche cinghiali ma se non li si infastidisce non creano pericoli".