Chiaravalle, code per un incidente, auto finisce contro un tir: è grave

Il primo schianto: tir contro spartitraffico

Chiaravalle (Ancona), 20 gennaio 2023 - Doppio incidente stamattina tra l’uscita della superstrada Ancona Nord e il primo tratto autostradale: il bilancio è di due feriti, il secondo più grave ma fortunatamente non in pericolo di vita. Il primo allarme è scattato alle 4,40 lungo il tratto autostradale A.14, dove l’autista di un autoarticolato per cause in fase di accertamento ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sfinire contro lo spartitraffico che delimita la corsia di uscita Ancona Nord dalla corsia di marcia. I vigili del fuoco di Senigallia intervenuti con due autobotti, in collaborazione con i sanitari del 118, hanno estratto il conducente dal mezzo, il trasportato a Torrette per accertamenti. Sul posto anche la Polizia Autostradale ed il personale di Autostrade. Lunghe code si sono formate a alle 8,30 sempre in questa zona un secondo schianto con un ferito grave. Si stava ancora procedendo alla rimozione del mezzo pesante finito contro lo spartitraffico, quando un’auto è finita contro un tir che la precedeva il quale era in coda. L’impatto è stato violento. L’automobilista, estratto dalle lamiere, è stato trasportato in eliambulanza con un codice rosso a Torrette. Tra Montemarciano e Ancona, in direzione sud, si è formata una coda di 2 chilometri.