Chiaravalle, confronto candidati-sindacati

Verso le urne, nuovo confronto a quattro oggi, stavolta sui temi del lavoro. L’appuntamento è per le 17 alla sala della Croce Gialla, in via Fratelli Cervi. Un incontro pubblico organizzato e promosso da Cgil Cisl Uil Ancona insieme al sindacato dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl, Uil pensionati, con i candidati sindaco in vista delle elezioni amministrative del prossimo week end. Al confronto aperto a tutti interverranno i quattro candidati: Cristina Amicucci, per Chiaravalle Domani, Gianluca Fenucci, per Pronti per Chiaravalle; Maria Letizia Ruello, per Città in Comune e Roberto Sabbatini, per Insieme per Chiaravalle. "Al centro del dibattito – spiegano i sindacati - ci saranno i temi del lavoro, dello sviluppo del territorio, della sanità e dei servizi sociali, delle politiche culturali e per i giovani". Intanto martedì nella città di Maria Montessori ha fatto tappa il governatore Francesco Acquaroli assieme al consigliere regionale Carlo Ciccioli a sostegno della lista di centrodestra. E dalla maggioranza uscente rispondono alle polemiche sui cantieri in città: "Sono già stati finanziati e pronti a partire – rimarcano da Chiaravalle Domani - i lavori per la chiesa di San Giuseppe e per la chiesa del cimitero quest’ultima con 320mila euro".