Chiaravalle dice addio alla maestra Graziella Bontempo

Chiaravalle (Ancona), 17 aprile 2023 – Chiaravalle dice addio alla maestra gentile Graziella Bontempo: se n’è andata a 73 anni lasciando tanti nel dolore e nello sconforto. A piangerla sono centinaia di ex studenti, i loro genitori e decine di colleghi oltre a familiari ed amici. "Davvero una notizia triste – commenta l’ex consigliere regionale Giuliano Brandoni – Persona gentile e riservata, sempre attenta alla vita sociale della nostra città. Un garbo d’altri tempi, mancherà incontrare il suo saluto e il suo sorriso".

"Graziella era una maestra con il sorriso sempre in volto, disponibile e garbata con tutti – commenta una collega – Mi dispiace tantissimo, mi mancherà incontrarla, è stata una brava maestra ed era una persona molto gentile".

La salma si trova nella casa funeraria Mauro Pentericci in via Volta a Chiaravalle dove ieri in tanti non sono voluti mancare. Sarà aperta anche stamattina e nel pomeriggio di oggi alle 15 sarà celebrato l’ultimo saluto all’abbazia Santa Maria in Castagnola. Le offerte saranno devolute all’Avis Chiaravalle e all’Airc di Ancona.

Sa.fe.