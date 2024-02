Chiaravalle e Camerano, le ragazze lanciate verso la final 6

CHIARAVALLE

27

ORLANDO HAENNA

26

CHIARAVALLE: Sanchez, Morettin 5, Vichi, Del Curto 5, Selimi, Guerrero 2, Castillo 10, Ceresoli, Brutti 4, Santinelli G., Salmonti, Solustri 1, Mandolini, Babbini, Ballabio, Santinelli O. All. Guidotti.

ORLANDO HAENNA: Avram, Caruso 1, Guarasci, Giummarra 4, Russello 6, Santoro 1, Coppola 1, Verdino, Calzetta, Mazzone 1, Guggino 7, Rosso 5, Merlo. All. Savoca. Arbitri: Simone e Monitillo.

Vittoria di misura del Chiaravalle su Haenna. La formazione marchigiana mette così alle spalle l’amarezza della sconfitta a tavolino di Palermo arrivata poiché ha inserito in campo solo 9 atleti con i requisiti per essere convocati in Nazionale Italiana, anzi che i 10 da regolamento. Una gara che scorre sul filo dell’equilibrio, sia nella prima frazione conclusa con una rete di differenza a favore dei marchigiani e anche nella ripresa il copione non cambia. Chiaravalle riesce a portarsi a + 4, ma i siciliani tornano sotto fino ai -2 a 30’’ dalla fine. Haenna accorcia ulteriormente le distanze, ma un solo gol di differenza basta a Chiaravalle per esultare.