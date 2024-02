Chiaravalle e Camerano regine: guidano le classifiche

LANZARA

20

CAMERANO

24

GENEA LANZARA: Milano A., Senatore, Lettera, Milano C., Florio 3, Fragnito 4, De Luca, Arena 9, Villanueva, Milano J., Vitiello 1, Avallone, Rossi 2, Mendo, Munda 1, Cappellari All.Maione

PALLAMANO CAMERANO: Guerrero 2, De Grandis, Bilò 1, Laera 1, Marchesino 3, Marinelli, Anzaldo, Ballerini 3, Antonelli, Casavecchia, Boschetto, Cirilli 2, Adamo 9, Vagnoni 3, Chirivì Grassi, Rossi All. Campana

Arbitri: Vasile - Tempone

SALERNO

Camerano vince anche in Campania prendendosi altri due punti sul campo del Lanzara. Prova convincente dei gialloblu che partono con un buon ritmo trovando già nella prima frazione il break vincente (9-12) per poi confermarsi nella ripresa. Giorgio Adamo in gran spolvero, 9 reti. "Abbiamo espresso anche un’ottima intensità difensiva e questo forse è stato un punto che ha messo in difficoltà il Genea Lanzara – afferma coach Davide Campana -. Le nostre rotazioni ci hanno aiutato, quelle loro un po’ meno. Abbiamo fatto molti errori sotto porta, ma siamo soddisfatti perché abbiamo vinto su un campo difficile".