Chiaravalle e la violenza di genere. Un festival lungo tre giorni

Il teatro Giacconi di Chiaravalle ospiterà per tre giorni, dal 7 al 9 marzo, il festival internazionale di cortometraggi Grifo, realizzato dall’associazione culturale Marcheting, in collaborazione con Moviestart production srl, Gran Galà Italia, patrocinato da Comune di Chiaravalle, Fondazione Marche Cultura, Marche Film Commission, Commissione per le Pari Opportunità della Regione Marche, Consiglio Regionale delle Marche e sostenuto da Manifattura del tabacco di Chiaravalle, Api raffineria di Ancona, Cimas ristorazione, S2Sservice to service.

Il presidente del Festival è Roberto Siepi, dell’associazione Marcheting, mentre Alessia Vegro si occupa del coordinamento del festival. Il festival si connette a "Orange The World" la campagna di sensibilizzazione delle Nazioni Unite per la prevenzione e l’eliminazione della violenza di genere che è attiva dal 2008 (info al link): https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/unite/orange-the-world.

Non è casuale la scelta di realizzare il festival in concomitanza dell’8 marzo, giornata internazionale della donna. La competizione è riservata ai cortometraggi di fiction nazionali e internazionali.