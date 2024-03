Chiaravalle, ecco l'educazione al movimento: nuovo libro di Massimo Pistoni

Chiaravalle (Ancona), 12 marzo 2024 - Lo sport vicino ai bisogni dei bambini. Ecco un nuovo libro dedicato agli operatori sportivi e per chi svolge attività di avviamento allo sport e ricreativo con i più giovani. Il comitato marchigiano della Opes Italia (organizzazione per l'educazione allo sport) che promuove la salute e il fitness, ha ufficializzato l'uscita di un testo rivolto all'educazione al movimento. L'autore del saggio é il chiaravallese Massimo Pistoni, formatore e ideatore del corso di educazione al movimento Opes. «L'educazione al movimento – spiega Massimo Pistoni - è una disciplina che approccia lo sport in maniera innovativa, partendo da quelli che sono i bisogni e le richieste dei bambini». “L'educazione Al movimento – aggiunge - non punta alla gara, tanto meno anticipa i tempi di condizionamento, piuttosto rivolge l'attenzione allo sviluppo degli allievi e al loro benessere psicofisico. La netta differenza sta nella didattica e la formazione degli operatori, capaci di promuovere il successo personale anziché concentrare l'obbiettivo sulla vittoria individuale. Da questi presupposti origina l'insegnamento dell'educazione al movimento, badate bene, non del movimento. Così facendo sì posano le basi di tutte le discipline sportive, ovvero i capisaldi del benessere e dell'inclusione. Il volume è concepito come un prontuario, pratico ed efficace ed è nato per essere il testo di studio dei corsisti Opes, tuttavia considerata la sua applicabilità multidisciplinare, viene esteso al pubblico su scala nazionale. Le sue nozioni di ordine pedagogico/motorio coinvolgono diverse discipline umanistiche e i diretti interessati spaziano per competenze e professionalità: non solo operatori sportivi, ma anche gli insegnanti delle scuole di vario ordine e grado, gli studenti universitari e gli addetti alle attività ricreative ed extrascolastiche potranno beneficiare dei temi trattati. Proprio in questi giorin parte il corso di formazione di secondo livello Opes per educatori al movimento, il quale rilascia un certificato SNaQ con il quale è possibile intraprendere la libera professione. Il testo è reperibile e prenotabile in tutte le librerie on line e fisiche più importanti".