Chiaravalle, furti e schiamazzi, Fratelli d'Italia incalza l'Amministrazione

Furti in appartamento e auto che sfrecciano nell’isola pedonale. È avvenuto nella zona di via Molinelli venerdì pomeriggio nel cuore della città di Maria Montessori dove protestano i residenti e anche Fratelli d’Italia incalza l’amministazione comunale. "Nessun controllo serale nei vari vicoli o strettoie pedonali – rimarcano dalla forza di opposizione –, luoghi in ostaggio di orde di giovani senza controllo che con inaudita violenza deteriorano cassonetti, imbrattano tutto ciò che è a portata di mano e procurano assordanti schiamazzi. Abbiamo raccolto decine di drammatiche testimonianze, di persone anziane e non, stanche e rassegnate ai rumori notturni ed alla condotta deplorevole di adolescenti senza freno educativo. Vani sono stati i tentativi del nostro gruppo, nelle varie commissioni comunali della precedente amministrazione, di avanzare proposte di prevenzione e controllo h24 del territorio, attuando adeguate misure sul territorio. Vogliamo e pretendiamo una città più sicura, più pulita, rispettando il patto di collaborazione instaurato con i cittadini, traditi dall’ennesima tornata elettorale".