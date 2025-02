Chiaravalle in riposo "forzato". Si riprende in casa con Mugello

Il campionato di Pallamano di A2 femminile osserva un periodo di sosta. Il campionato riprenderà solo nel fine settimana del’8 e 9 marzo.

L’ultima giornata, la seconda di ritorno, si è giocata il 15 e 16 febbraio, con Chiaravalle che però ha riposato. Per la formazione marchigiana quindi un periodo di sosta ancora più lungo, di circa un mese, lontano dalle partite ufficiali.

Al ritorno in campo, l’8 marzo, le chiaravallesi ospiteranno Mugello (ore 21) iniziando così la parte finale della regular season che vedrà cinque turni, l’ultimo il 5 e 6 aprile. La squadra allenata da Romero dovrà difendere il primo posto occupato in coabitazione nel girone C con Trapani e Prato con 12 punti (anche se le siciliane dovranno ancora osservare il turno di riposo), Mugello invece è quinta con 6 punti.

Chiaravalle non occupa solo il podio solo nella classifica a squadre, ma anche quella marcatori visto che al terzo posto dei bomber c’è Valentina Martinez Bizzotto con 53 gol dietro solo a Gara Furia (Edilspi Mattroina) 65 centri e Veronica Gargani del Mugello (60).