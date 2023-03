Chiaravalle, in teatro arriva ‘Saudade di Brasil’ che vedrà esibirsi la pianista Stefania Tallini

Riparte ‘Ancona Jazz’. Inizia oggi, infatti, la nuova stagione organizzata da Spaziomusica. Il 2023 sarà un anno particolarmente importante per l’associazione, in quanto segna i cinquant’anni consecutivi di attività, un record nazionale di longevità che la pone tra le realtà più rilevanti del panorama nazionale. Da marzo a maggio saranno due le rassegne, organizzate in collaborazione con il Comune di Chiaravalle e con l’azienda vinicola Moroder. Si parte oggi (ore 21.15) al Teatro Valle con la rassegna ‘Saudade di Brasil’, che vedrà esibirsi la pianista Stefania Tallini, frequentatrice esperta di repertori classici ed originali, e lo straordinario violoncellista Jacques Morelenbaum, considerato il migliore del mondo in tale ambito, perché capace, come forse nessun altro, di far emergere emozioni nascoste.