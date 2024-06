Chiaravalle, lancio di sedie, calci e pugni al bar: daspo urbano per il 47enne

CHIARAVALLE (Ancona), 24 giugno 2024 – Lunedì sera aveva iniziato a inveire contro sedie e tavolini, colpendo la vetrata del bar del Corso con calci e pugni. Poi era stato atterrato e picchiato da un altro uomo che si trovava in zona fino all’arrivo dei carabinieri. L’uomo, italiano di 47 anni era già noto nella zona ed anche in passato aveva assunto atteggiamenti aggressivi. Questa mattina il Questore Capocasa ha firmato e emesso nei confronti del 47enne la misura di prevenzione del dacur - divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento - in considerazione del fatto che il suo comportamento irresponsabile e la violenza espressa hanno creato momenti di tensione e di paura tra gli avventori e i passanti, intimoriti e preoccupati per l'eventualità di essere coinvolti. La scena era stata ripresa da alcuni avventori con i telefonini. Con la misura di prevenzione del dacur il questore Capocasa ha vietato all'uomo di accedere all'interno del bar in cui l'episodio si è verificato con il contestuale divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dello stesso, avvisandolo che la violazione della misura sarà punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10mila a 24mila euro.