Chiaravalle, Movida Molesta, Amicucci Promette Interventi

Movida molesta, i residenti portano il nodo al tavolo dell’amministrazione comunale e il neosindaco Cristina Amicucci (foto) promette interventi. "Siamo perfettamente al corrente delle situazioni e delle problematiche che si vengono a creare nella vita notturna – spiega il sindaco - abbiamo più volte incontrato i cittadini interessati e i proprietari delle attività. Questioni che si sono intensificate negli anni con una maggiore libertà relativa alla possibilità di aprire attività commerciali e poi la proroga della semplificazione autorizzativa per l’utilizzo del suolo pubblico. E’ un problema di convivenza che va assolutamente risolto per il quale abbiamo attivato verifiche per il rispetto dell’attuale regolamento e controlli grazie alle forze dell’ordine. Regolamento che però – spiega ancora - stiamo modificando: quello attuale che disciplina le attività rumorose ormai non è più attuale e non va a considerare i cambiamenti degli ultimi anni. Stiamo individuando delle aree dove si possano organizzare determinati tipi di eventi e su questo apriremo un ampio confronto con le attività. Troveremo il giusto equilibrio tra le esigenze di chi in centro ci abita e che ci lavora, ma occorre buonsenso da parte di tutti. La priorità va alla salute e alla sicurezza dei cittadini".