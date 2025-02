Chiaravalle pronta a sfidare la capolista Cassano Magnago

Chiaravalle, con il morale alle stelle dopo tre vittorie consecutive cercherà di sorprendere anche Cassano Magnago, capolista della A Gold assieme al Conversano. Derby marchigiano invece per Camerano che salirà a Cingoli. A Gold maschile, quarta giornata ritorno. Brixen-Cingoli 37-35, Publiesse Chiaravalle-Fasano 24-23, Camerano-Siracusa 24-34, Cassano Magnago-Secchia Rubiera 39-15, Conversano-Sparer Eppan 43-27, Merano-Bozen 32-32, Sassari-Pressano 22-20. Classifica: Conversano e Cassano Magnago 28; Sassari 27; Siracusa e Merano 25: Bozen 23; Brixen 17; Fasano 15; Eppan 13; Publiesse Chiaravalle 12; Pressano 11; Cingoli e Camerano 6; Secchia Rubiera 2. Prossimo turno. 22/02/25. Siracusa-Sassari, Secchia Rubiera-Eppan, Cingoli-Camerano (ore 18), Pressano-Conversano, Cassano Magnago-Chiaravalle (ore 18:30), Fasano-Merano. 12/03/25: Bozen-Brixen.

Intanto la Publiesse Chiaravalle Femminile si gode la vetta dopo aver riposato nel fine settimana dopo la vittoria di Conversano. Primo posto anche se non solitario visto che Prato e Trapani hanno vinto raggiungendo a quota 12 Chiaravalle. Giulia Ricci, portiere della Publiesse, racconta il successo più recente: "Sapevamo di giocare una partita complicata a Conversano, ma l’avevamo preparata con attenzione. Non abbiamo fatto benissimo nel primo tempo, poi nella ripresa abbiamo reagito e vinto". Le biancoblu torneranno in campo l’8 marzo con l’Euromed Mugello.