Chiaravalle, residenti esasperati chiedono maggiore regolamentazione e controlli

"Anche noi abbiamo diritto alla quiete e al riposo notturno. Chiediamo maggiore regolamentazione e controlli". Così un folto gruppo di residenti del centro chiaravallese, esasperati da notti insonni "per i decibel elevati e gli schiamazzi sotto le nostre finestre". "Stiamo raccogliendo le firme – spiega Michael Giaccaglia – e abbiamo anche chiesto un incontro al sindaco Cristina Amicucci perché la situazione ha raggiunto livelli di guardia. Siamo decine di famiglie che non hanno più diritto ad una vita tranquilla nel proprio domicilio. La situazione è divenuta davvero insostenibile: siamo costretti con oltre 30 gradi a chiudere le finestre perché si organizzano anche due concerti in contemporanea come avvenuto il 6 luglio scorso. Abbiamo misurato i decibel e si sono superati gli 85 a livello delle nostre finestre. Non siamo contro i locali né contro il sano intrattenimento ma chiediamo il rispetto delle regole e una chiara regolamentazione che garantisca i diritti di tutti. Abbiamo incontrato la nuova sindaca che ha ascoltato le nostre istanze. Ora auspichiamo che vengano messe in campo misure idonee a ripristinare la serenità di noi residenti. abbiamo proposto zone alternative per i concerti più affollati e rumorosi come lo stadio o il Campo Boario, con più distanza dalle abitazioni già in regola con le norme di sicurezza e igiene".