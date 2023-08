Chiaravalle riecco la bici

Ruba una bicicletta, il proprietario disperato per il grande valore affettivo lancia un appello social e dopo 2 giorni la due ruote torna nello stesso punto. È accaduto in una zona residenziale di Chiaravalle e il proprietario al ritrovamento della Bianchi nera e verde ha letteralmente sgranato gli occhi. "Era la mia bici da tanti anni, per favore se la vedete in giro avvisatemi". Detto fatto, dopo poche ore ignoti l’hanno riposizionata al suo posto con grande gioia del proprietario. Sono numerose nell’ultimo periodo le biciclette rubate nella città di Maria Montessori.