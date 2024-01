Chiaravalle senza pietà. Ne fa cinque al Molfetta

Tutto invariato in testa. La capolista Atletico Chiaravalle ne fa cinque al Nox Molfetta e rimane a +4 sul Soccer Altamura. "Prima dell’inizio del campionato, vedendo il girone formato da squadre molto insidiose non ero così ottimista, anche se sapevo la nostra rosa fosse molto competitiva. Dalle prime giornate, però ho cambiato idea e ho visto una squadra completa, che sta crescendo partita dopo partita. Grazie a all’impegno di tutto lo staff, siamo ora in questa bellissima situazione", le parole del presidente Massimo Bastianelli alla sua prima stagione in rosanero alla vigilia della trasferta a Molfetta. Al fischio d’inizio la prima occasione la crea, ca va sans dire, il Chiaravalle. Ribattono prontamente le padrone di casa, ma Moczick grida subito presente. È Nicoletti Pini a portare le marchigiane in vantaggio, mentre Loth decide che è arrivato il tempo di raddoppiare. Donati realizza lo 0-3. Le pugliesi iniziano a innervosirsi, con il risultato di due espulsioni, Magnanti ne approfitta e arriva così anche lo 0-4. A un minuto dallo scadere della prima frazione tiro libero a favore delle locali, Moczik blinda la porta. Mancano pochi secondi, ma c’è tempo, per l’Atletico, di realizzare il +5 a firma capitan Magnanti. Il secondo tempo si apre con le chiaravallesi ancora pericolose, il Nox Molfetta prova a reagire, ma è ancora una volta la giornata delle rosanero. A sette minuti dal termine la squadra pugliese inserisce il quinto di movimento, ma non cambia nulla. La dodicesima giornata termina con la nona vittoria consecutiva dell’Atletico Chiaravalle. Altri risultati: Montesilvano- Woman Taranto 1-6, Città di Taranto- Chieti 2-0, Pucetta- San Michele 6-1, Altamura- Prandone 3-1. Classifica 12°g. Atletico Chiaravalle 31, Altamura 27, Prandone 19, San Michele 17, Molfetta 16, Woman 15, Pucetta, Città di Taranto 13, Levante, Chieti 10, Montesilvano 0.