Chiaravalle, sfida a 4 Pronto anche Fenucci

Sarà probabilmente una sfida a quattro, due uomini e due donne, quella del 14 e 15 maggio prossimo nella città di Maria Montessori. Dopo la discesa in campo dell’avvocato Roberto Sabbatini, lista civica sostenuta anche dal Pd e Cristina Amicucci per la maggioranza uscente (Chiaravalle Domani) ora spunta il nome del mister, insegnante e giornalista chiaravallese Gianluca Fenucci già in passato consigliere comunale di centrodestra e candidato alla fascia tricolore (15 anni fa con Forza Italia). A sostenere la sua candidatura ci sarebbero Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e anche l’Udc anche se l’accordo non sarebbe ancora perfezionato. Anche a sinistra c’è movimento, al lavoro Rifondazione Comunista con Giuliano Brandoni e una possibile alleanza con il movimento 5 stelle. La candidata sarebbe Maria Letizia Ruello, ricercatrice all’università Politecnica delle Marche Maria ed esponente di Ultima Generazione, campagna italiana di disobbedienza civile nonviolenta per la quale lo scorso anno ha partecipato all’imbrattamento della macchina di Andy Warhol a Milano. È stata candidata alle ultime elezioni regionali con Dipende da Noi. sa.fe.