Chiaravalle sfida in casa Mattroina

Festività alle spalle, sosta terminata. La Publiesse Chiaravalle Femminile inaugura il 2025 con un impegno casalingo delicato e importante in ottica classifica. Le ragazze di coach Santiago Romero ospitano l’Edilspi Mattroina, club siciliano, per la penultima giornata del girone di andata. Sesto appuntamento del girone C di Serie A2 Femminile previsto oggi al PalaSport di Chiaravalle alle ore 17. Capitan Costantini e compagne riabbracciano una classifica incerta e cortissima. Le biancoblu registrano 6 punti, gli stessi di Conversano e Tushe Prato. La graduatoria è guidata dal Trapani, a quota 8. Quest’ultimo e il Conversano devono però scontare il turno di riposo del girone di andata. Ecco che la sfida con il Mattroina assume ancora più valore.