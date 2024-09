Chiaravalle si fa rispettare

23

SIRACUSA

31

PUBLIESSE : Sanchez, Morettin 4, Vichi 1, Del Curto, Brutti, Hammouda 10, Di Domenico 1, Verdino 4, Capatina, Solustri, Sampaolo, Mandolini, F. Cuello 2, Babbini, Ballabio, Santinelli 1. All. Guidotti.

TEAMNETWORK SIRACUSA: Sciorsci 2, Zungri, Cantore, Pauloni 3, Fasanelli, De Luca, Molina 4, Vinci 7, Mesanovic 2, Guggino, Sanek 4, Hermones, L. Mantisi 1, Karanovic 5, Angiolini 3. All. Garralda.

ARBITRI: Kurti-Lazzari

Che Siracusa era una corazzata si sapeva e sabato l’ha dimostrato sul campo di Chiaravalle prendendosi i primi due punti del torneo. Di A Gold. Resta a bocca asciutta la matricola di Guidotti che però non sfigura nello storico debutto. Il roster di coach Guidotti, davanti al pubblico delle grandi occasioni, lotta alla pari per lunghi tratti, dimostra di valere la massima serie ed esce dal parquet consapevole di aver dato tutto. Dopo l’equilibrio iniziale gli ospiti trovano l’allungo,che risulterà poi decisivo a fine incontro nella seconda parte della prima frazione: una serie di palle perse da parte dei padroni di casa porta le formazioni al riposo sul 10-20. Chiaravalle rientra in campo più determinata ma Siracusa non si scompone.