Chiaravalle torna da Siracusa con un ko

34

CHIARAVALLE

19

TEAMNETWORK : Marino 1, Sciorsci 2, Zungri 2, Cantore 1, Pauloni 2, Fasanelli, Sortino, Vinci 4, Mesanovic 1, De Luca 3, Guggino 5, Sanek 1, Hermones, L. Mantisi 3, Karanovic 3, Angiolini 6. All. Garralda.

PUBLIESSE CHIARAVALLE: Sanchez, Morettin 2, Vichi, Del Curto 1, Brutti 3, Vieira, Hammouda 5, Di Domenico 6, Verdino 1, Solustri, Sampaolo, Cuello, Babbini 1, Ballabio, Santinelli. All. Guidotti.

Arbitri: Di Domenico-Fornasier.

Niente da fare per Chiaravalle a Siracusa. Troppo forte l’Albatro per una Publiesse scesa in Sicilia incerottata. Il girone di ritorno inizia con una sconfitta, forse eccessiva. Guidotti deve rinunciare ai fratelli Cuello, capitan Ceresoli, Vieira e Santinelli. I siciliani, tra i favoriti per la vittoria dello scudetto, diventano così uno scoglio veramente troppo difficile da superare. Il passivo di fine primo tempo indirizza la contesa (18-9) e nella ripresa il divario non cambia. Da segnalare il primo gol del giovanissimo Jacopo Babbini, classe 2007. Martin Di Domenico sugli scudi per i biancoblu, l’ala mette a referto 6 reti.