Chiaravalle, una stagione teatrale con "ArmoniCittà": cinque eventi

Cinque titoli scelti fra spettacoli di tensione etica e sociale, atmosfere natalizie, classici senza tempo e protagonisti della scena contemporanea. Ecco in sintesi ‘ArmoniCittà’, la nuova stagione del Teatro Comunale di Chiaravalle, proposta da Comune e Amat. Si inizia con un’anteprima, la mostra del fotografo italo-francese Emanuele Scorcelletti ‘Chi è di scena’, ospitata nelle Salette Giacconi dall’11 al 26 ottobre. L’esposizione è dedicata al mondo dello spettacolo ed è promossa da Comune, Circolo Fotografico Avis di Chiaravalle e Musei Civici di Jesi. Il vernissage (ore 19) sarà preceduto da un talk dell’artista con il critico Massimo Raffaeli (ore 18).

Ad aprire il cartellone, il 16 ottobre, saranno Chiara Francini e Alessandro Federico con ‘Coppia aperta quasi spalancata’ di Dario Fo e Franca Rame, spettacolo fra i più popolari degli anni Ottanta, che racconta la vita di una coppia figlia del Sessantotto, ironizzando su una certa psicologia maschile, insofferente al concetto di monogamia ma tradizionalmente gelosa.

Campo Teatrale/Eco Di Fondo è la giovane compagnia che il 29 novembre presenterà ‘Piccole apocalissi’, una drammaturgia di Fabio Banfo, Giulia Viana e Giacomo Ferraù. Nel 1977 è stato mandato nello spazio un disco con musiche, immagini e suoni che illustrano le potenzialità della nostra specie a eventuali alieni. Nel 2013 la sonda con il disco è uscita dal sistema solare e ora viaggia nello spazio interstellare. Lo spettacolo racconta di quanto sia difficile scegliere cosa raccontare per dire chi siamo.

Il 27 dicembre spazio al gospel: i James Patterson Gospel Singers, forti di sei singoli di successo e tre nomination ai Grammy Awards, propongono con energia e passione uno spaccato della straordinaria tradizione del più autentico canto religioso afroamericano.

Tra i protagonisti più attesi c’è Andrea Pennacchi, che l’11 gennaio presenterà ‘Alieni in laguna’, spettacolo che esplora l’impatto delle specie aliene sulla biodiversità, il ruolo dei cambiamenti climatici e dell’intervento umano. Si chiude il 7 marzo con ‘Un amore’, che vede Paolo Brigugli adattare il romanzo di Dino Buzzati. Il monologo ritrae un rapporto morboso ed equivoco, dove l’ossessione viene confusa con l’amore. Info 0717451020 e 0712072439.