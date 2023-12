Chiede 300 euro per farlo rientrare su Instagram: 24enne nei guai

Gli bloccano l’account Instagram per estorcergli 300 euro. Lui, giovane jesino si rivolge ai poliziotti che trovano e denunciano il responsabile: un 24enne nigeriano residente in Sardegna. Martedì al termine dell’attività investigativa, il personale di polizia giudiziaria del commissariato ha denunciato il giovane di origini straniere per il reato di accesso abusivo a un sistema informatico e tentata estorsione. Tutto è iniziato il 17 novembre scorso quando la vittima, 26enne jesino titolare di account Instagram, si è accorto che non riusciva più ad accedere al suo profilo nel quale aveva impostato la doppia autenticazione. Poco dopo su WhatsApp, riceveva un messaggio che si identificava come Instagram e gli richiedeva il codice a sei cifre che serve a rientrare nel suo profilo. Intuendo che qualcuno avesse fatto accesso abusivo al suo profilo, il giovane jesino ha provato a chattare con lo stesso per ottenere più informazioni possibili per giungere alla sua identificazione. Il malfattore tentava di estorcergli la somma di euro 300 per restituirgli i codici di accesso necessari per reimpostare il profilo Instagram personale, inviandogli l’Iban dove accreditare i soldi. Così il 24enne nigeriano, residente a Cagliari, è stato denunciato.