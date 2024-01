Chiede abiti usati e cerca di entrare in casa: allarme

Sono diverse le segnalazioni che riguardano da giorni la presenza di una rom che suona campanelli alla ricerca di abiti usati. La donna è stata avvistata prima nella frazione di Cesano, poi in alcune abitazioni del quartiere dell’ex piano Regolatore e infine alle Saline.

A insospettire è il modus operandi della donna che, dopo aver suonato il citofono, con la scusa di chiedere abiti usati per i suoi familiari, cerca di introdursi nelle abitazioni. La donna infatti, non accetterebbe di attendere fuori dal portone che le vengano recapitati gli abiti, ma chiede di poter entrare ed aspettare. Le case prese di mira sarebbero soprattutto condomini. Tra i residenti è partito il tam tam e l’accaduto è già stato segnalato alle forze dell’ordine. Diverse anche le segnalazioni sopraggiunte sui social dove diversi utenti hanno segnalato la presenza della donna anche in altri quartieri della città. Dopo la raffica di colpi messi a segno ai danni di numerosi appartamenti della spiaggia di velluto, l’allerta resta alta. Due anche ai furti di altrettante persone che ieri mattina si sono recate a fare acquisti al mercato settimanale e, al momento di pagare si sono trovate senza portafoglio. Anche questo un copione che si ripete ormai da settimane: le vittime di agili borseggiatori sono quasi sempre donne anziane.