Chiede cibo piangendo sotto il diluvio: arrivano colazione e riparo

Bagnato fradicio, vagava piangendo in stato confusionale sotto una pioggia battente a Jesi: "Ho fame e sete non mangio da due giorni". Così ad un passante che ha lanciato l’allarme al numero unico di emergenza 112. È accaduto ieri alle 10,30 in via San Marcello dove è subito approdato l’equipaggio della Croce Verde cittadina che ha provveduto a portare l’uomo in ambulanza, monitorarlo, coprirlo con una coperta termica per poi rifocillarlo e portarlo alla Caritas per un pasto caldo.

L’uomo, un senza tetto 53enne di origini pakistane non voleva essere portato al pronto soccorso. Esausto e tremante continuava a ripetere di avere fame, così gli operatori della Croce Verde lo hanno accompagnato in un bar dove l’uomo ha potuto fare colazione con cappuccino e brioches e poi alla Caritas dove è rimasto per il pranzo ed è stato preso in carico anche per garantirgli un tetto sotto cui trascorrere la notte.

Sara Ferreri