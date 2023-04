Chiede elemosine con un bambino: condannato

Beccato dalla polizia mentre chiedeva offerte spacciandosi per il rappresentante di una associazione di sordomuti. L’accusa per lui, un rumeno di 24 anni, era di tentata truffa aggravata perché si era fatto aiutare anche da un minorenne. Il giudice Pietro Merletti lo ha condannato a 4 mesi, pena sospesa. Era il 29 settembre del 2019 quando il rumeno, fuori dall’ospedale, fermava i passanti chiedendo offerte e facendo firmare fogli di nessun valore e mai autorizzati spacciandosi per una associazione benefica. Il giovane avrebbe avvicinato soprattutto anziani e, avvalendosi di un bambino che si era portato al seguito, li avrebbe pregati di fare delle offerte a fin di bene. Qualcuno dalla struttura sanitaria si era accorta che qualcosa non andava e aveva chiamato la polizia. Una pattuglia era arrivata velocemente identificando il romeno che nel processo è stato difeso dall’avvocato Mauro Diamantini.