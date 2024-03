Chiede prestito, viene truffato per 4mila euro

I poliziotti dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Senigallia, diretto dal Vice Questore Dottoressa Mabj Bosco hanno rintracciato il responsabile di una truffa aggravata in concorso: la vittima è un 65enne residente nell’entroterra Senigalliese. L’uomo, avendo necessità di accedere a un prestito personale, ha individuato una piattaforma che concedeva prestiti a condizioni convenienti a cui si è rivolto. Il 65enne si è fidato dei suoi interlocutori che, via WhatsApp, lo hanno invitato ad effettuare pagamenti su varie carte di credito prepagate per spese e commissioni varie utili per instaurare la pratica ed ottenere il prestito richiesto. Le richieste hanno fruttato ai creditori 4mila euro in un mese attraverso 20 ricariche in carte di credito prepagate.

L’uomo, stanco di attendere il prestito si è rivolto all’Istituto di credito dove però non risultava nessuna pratica a suo nome e che, probabilmente, era incappato in una truffa ed ha sporto denuncia. La ricostruzione dei movimenti di denaro ha consentito di risalire ad un sessantenne della provincia di Palermo, ad un settantenne della provincia di Sassari, ad un cinquantacinquenne della provincia di Bari e un ventitreenne extracomunitario residente nella provincia di Salerno, intestatari delle carte prepagate dove erano stati effettuati i vari pagamenti. Sono stati tutti denunciati per truffa aggravata in concorso.