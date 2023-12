Chiede protezione internazionale. Ma finisce subito al Centro rimpatri

Egiziano con precedenti si presenta all’ufficio immigrazione della questura: "Voglio protezione internazionale". Ma gli agenti lo scortano al Centro rimpatri di Brindisi. È quanto accaduto qualche giorno fa. L’egiziano, che secondo quanto trapela avrebbe avuto un ricco curriculum fatto di una sfilza di illeciti, era conosciuto dalle forze dell’ordine per reati di droga, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Insomma, non proprio uno stinco di santo. Nonostante questo, però, lui si sarebbe presentato comunque in via Gervasoni, dopo aver fatto la fila, come tutti. Chissà, magari pensava che nessuno avrebbe fatto caso alla sua fedina penale. Così, allo sportello immigrazione, l’uomo avrebbe chiesto protezione internazionale. Non appena accortisi del soggetto che avevano davanti, i poliziotti hanno sì formalizzato la richiesta di asilo (come prevede la procedura), ma contestualmente, vista la pericolosità sociale dell’individuo, hanno emesso un decreto di trattenimento ad un Centro per il rimpatrio (Cpr). Caricato sulla volante, l’egiziano è stato scortato fino al Cpr di Brindisi.

È l’ennesima applicazione della questura di Ancona del ´decreto Cutro´, che permette agli stranieri di presentare richieste di asio, ma – in chiave preventiva – costituisce valido strumento per la pacifica convivenza sociale. Cesare Capocasa, oltre a ciò, ha emesso l’ordine di abbandonare il territorio nazionale, entro 7 giorni, per un tunisino (anche lui con precedenti). L’africano sarebbe stato espulso per violazione della normativa in materia di immigrazione.