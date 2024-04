Chiede soldi alla ex. Accusa di estorsione

Ha una relazione di pochi mesi con un 33enne e quando la storia finisce lui continua a cercarla pretendendo soldi che gli servivano per drogarsi. "Dammi l’oro se no ti brucio viva" sarebbe arrivato a dirle. Per otto mesi una giovane della Repubblica Dominicana sarebbe stata picchiata, minacciata e derubata dei suoi guadagni perché quasi mensilmente, stando alle accuse, il suo ex si presentava a casa sua a Fabriano dopo averla tampinata con telefonate e messaggi vocali. Un incubo per la ragazza, mamma anche di un bambino che spesso era in casa con lei quando il 33enne si presentava sbattendo alla porta e urlando che voleva vederla. Preso coraggio ha denunciato tutto ai carabinieri e per l’uomo, di origine marocchina, ieri è arrivato il rinvio a giudizio del giudice Alberto Pallucchini. Andrà a processo per estorsione e il dibattimento si aprirà il prossimo 18 ottobre. L’imputato, che respinge le accuse, è difeso dall’avvocato Germana Riso. Gli episodi violenti per avere i soldi risalgono al 2020 e 2021, tra giugno e febbraio quando poi la giovane vittima ha sporto denuncia. Una volta al mese il marocchino piombava a casa di lei chiedendo soldi e anche rapporti sessuali che la vittima gli negava. In alcune situazioni ha dovuto dargli del denaro e anche dei monili d’oro come collanine e anelli che l’imputato avrebbe dato come pegno a chi lo riforniva della cocaina. In una occasione lei è stata sbattuta contro una finestra, un’altra volta lui si è presentato in casa ubriaco. "lo non ho nulla da perdere - le avrebbe detto - tu sì, un figlio".

ma. ver.