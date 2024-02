Chiede un passaggio fuori dalla disco. Come risposta riceve una testata

Passa la serata in discoteca e quando arriva il momento di tornare a casa chiede un passaggio, un po’ insistente, e si ritrova un dente rotto con una testata. L’aggressione è avvenuta fuori dal Mamamia e a subirla è stato un 24enne jesino. A colpito con violenza è stato un chiaravallese di 23 anni, operaio, che ieri è stato condannato a nove mesi per lesioni pluriaggravate e al pagamento di 1.500 euro come provvisionale in attesa che in sede civile si proceda a un risarcimento danni se la parte offesa vorrà procedere. Il chiaravallese, difeso dall’avvocato Alessio Giovanelli, è finito a processo davanti al giudice Matteo Di Battista, del tribunale di Ancona. La vittima era parte civile con l’avvocato Tiziano Consolati. Il fatto risale al 20 maggio del 2018. Era notte inoltrata e il 24enne, un po’ su di giri, era uscito dalla discoteca e cercava un passaggio per tornare a casa. Arrivato al parcheggio ha visto un giovane alla guida di un’auto e così si è avvicinato. "Dammi un passaggio" avrebbe detto al conducente, che conosceva di vista, ripetendolo più volte e con insistenza. Al volante c’era il 23enne che gli avrebbe risposto secco di no, invitandolo ad andarsene.

Lo jesino si sarebbe voltato per poi continuare a parlare al conducente. A quel punto è intervenuto un amico del giovane in auto che si è messo in mezzo. Gli animi si sarebbero scaldati e lo jesino è stato raggiunto da una testata in faccia che gli ha lesionato un dente e l’arcata della bocca. Dal riscontro medico il 24enne ha riportato una lesione grave, per l’indebolimento permanente di un organo. Una menomazione giudicata irreversibile con seguente perdita del dente e successiva protesi. Il 23enne ha sempre negato di averlo colpito. Tra i due c’era stato un diverbio per il passaggio ma nulla di più. Dopo la testata lo jesino era stato soccorso da una ambulanza e aveva poi denunciato il suo aggressore. Allo stato attuale il dente lo avrebbe ancora. La difesa valuterà se ricorrere in appello.

ma. ver.