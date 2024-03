"Chiediamo silenzio sul caso Savoia"

"Anche alla luce dei più recenti interventi sulla stampa, si chiede agli organi di informazione locale di osservare il silenzio stampa sulla vicenda accaduta al Liceo Savoia lo scorso 17 febbraio 2024". Così, in una nota firmata dalla dirigente dell’ufficio scolastico regionale per le Marche del Ministero dell’Istruzione, Donatella D’Amico in relazione all’alunno è caduto dal terzo piano. "La richiesta - si legge nella nota - è motivata dalla necessità di consentire al ragazzo di ritrovare il suo equilibrio psicofisico prima del suo rientro a scuola ed ugualmente per garantire a tutti i compagni di scuola di ‘riprendere’ con serenità il loro quotidiano lavoro scolastico.