"Chiedo scusa per tutti questi disagi. Ma le opere rimarranno nel tempo"

"Stamattina (ieri, ndr.) il caos in via Bocconi era grande a causa dei lavori per rifare la pavimentazione stradale. Sono state settimane di passione e per tutti i disagi provocati mi sento di chiedere scusa alla cittadinanza". L’assessore ai lavori pubblici, Stefano Tombolini, è uno dei pochi a metterci la faccia e nonostante la disponibilità dei fondi e le procedure complesse è riuscito a concludere le opere di manutenzione rispettando il mandato. Le scuse sono legate proprio alle conseguenze a cui sono stati costretti automobilisti e cittadini delle zone interessate dai lavori: "Mettere insieme gli obiettivi e le economie a disposizione non è sempre facile _ ha aggiunto Tombolini _. Tra i suggerimenti e le richieste ricevute più frequentemente quelle di fare i lavori di notte che però sarebbero costati molto di più e le risorse erano esaurite. Comunque è stato fatto un bel lavoro che resterà nel tempo anche lungo le vie di ritorno, ma anche sulla rampa verso Vallemiano. Serve maggiore attenzione sulle manutenzioni stradali, speriamo di poter intervenire in maniera più puntuale e organica". Il riferimento, nello specifico, è al prossimo bilancio di previsione a fine anno dopo le briciole date a quel settore nel 2023, appena 900mila euro, poi appena rimpolpate con le variazioni del 2024. Oltre a via Bocconi, da dove le delegazioni del G7 inizieranno ad arrivare da stasera, ieri sono stati effettuati gli ultimi lavori agli Archi e al Mandracchio. Dalla segnaletica agli spartitraffico. Su via Marconi stop alla sosta selvaggia, da ieri mattina ci sono le strisce dei parcheggi a pagamento. Saranno tre giorni di passione per quanto riguarda la viabilità e la sosta. Per tutti questi dettagli è possibile consultare il sito internet del Comune, alla voce ‘modifiche alla viabilità’, dove sono riportati tutti i dettagli.