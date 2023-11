Chiedono l’elemosina fuori da un negozio, uno era un ex dipendente

Chiedono l’elemosina fuori da un negozio infastidendo la clientela e il responsabile chiama la polizia. Uno dei mendicanti era un ex dipendente dell’attività e lamentava di non essere stato ancora pagato per il lavoro svolto. E’ successo ieri, alla Baraccola, in via Albertini. Tre i mendicanti tutti nordafricani, tra i i 20 e i 25 anni. La polizia è arrivata con una pattuglia e li ha identificati. Uno dei tre giovani ha riferito che non aveva ricevuto lo stipendio dopo il suo lavoro. Aveva prestato attività per il negozio per dieci giorni. Il rapporto professionale si era poi interrotto. Non era stato ancora retribuito in quanto non aveva un codice Iban su cui la ditta poteva accreditargli il denaro dovuto dalla precedente prestazione. I poliziotti hanno riportato la situazione alla tranquillità e, una volta placati gli animi, con l’aiuto del titolare, hanno contattato la sede legale dell’azienda, fornendo loro il numero di cellulare del giovane e prendendo accordi per un successivo contatto con lo stesso al fine di corrispondergli quanto dovuto nei giorni seguenti.