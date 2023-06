Chiesa della Trinità il 26 il via ai lavori

Partiranno lunedì 26 i lavori di restauro e risanamento conservativo della chiesa Ss. Trinità in pieno centro storico a Osimo che dureranno fino al 29 ottobre. Dalle 6 alle 14 nelle giornate del giovedì, quando c’è il mercato settimanale, è vietata la sosta con rimozione in via Lionetta dal civico 31 fino all’intersezione con via Rocca. Sempre da oggi cambio della viabilità in centro per l’inizio dei lavori di recupero di Porta Vaccaro: per circa un mese e mezzo, traffico deviato dai Tre Archi a via Fonte Magna ma poi si potrà proseguire per piazza del Comune, via 5 Torri e via Leopardi dove ci sarà una inversione del senso di marcia per agevolare l’entrata in ospedale, per uscire dal quale si dovrà proseguire per via Leopardi e svoltare a sinistra in via San Marco, salire per via Matteotti e prendere in fine via Strigola per uscire dal centro storico. Dopo la rotatoria del Crocifisso, un altro cantiere si sposta in queste ore alla rotonda di Largo Vittorio Veneto a Borgo San Giacomo e poi a Largo Trieste di nuovo davanti ai Tre Archi per sistemare altre due rotatorie per le quali era ormai indispensabile intervenire.