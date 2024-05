Chiesa di Santa Maria della Misericordia aperta alle visite per tutta la giornata

Per tutta la giornata odierna, con orari dalle 10.30 alle 12.30 durante la mattinata e dalle 15.30 alle 17.30 nel corso del pomeriggio, sarà aperta in via straordinaria la chiesa di Santa Maria della Misericordia per il consueto appuntamento promosso dalla Pro Castelferretti. La struttura, annessa al cimitero della frazione, è un gioiello di arte e di cultura che merita di essere visitato. In tanti, infatti, prendono parte alle numerose visite gratuite e organizzate dalla associazione Pro Castelferretti.