Chiesa gremita per l’ultimo saluto a Irene Furiesi

La pioggia battente non ha scoraggiato le tante persone che hanno voluto salutare per l’ultima volta Irene Furiesi. Il marito Andrea, i genitori, i fratelli, gli amici, i colleghi si sono stretti in una gremita chiesa di Santa Lucia al Borghetto a Tavarnelle per accompagnare nell’ultimo viaggio la mamma 37 enne, morta 10 giorni fa in un frontale in una delle gallerie del bypass dei Galluzzo. Una donna straordinaria, una "bomba di energia e voglia di fare" come è stata definita da alcuni colleghi della Toscana Aeroporti Handling, dove lavorava.

Tanto l’amore che circonda Irene, la sua famiglia e i suoi bimbi di 4 anni. Tanto l’amore che ha donato agli altri e che tutti ricordano tra le lacrime. "Irene – dicono i suoi amici - ha lasciato un vuoto incolmabile. Giovane, solare, sempre sorridente e piena di vita. Una vita spezzata troppo presto. Un uragano che passava e lasciava sempre il segno: quello che ha lasciato in tutti noi che la amavamo e la ameremo per sempre".

In suo ricordo è stata aperta una sottoscrizione per sostenere la ricerca sui tumori della Fondazione Airc. Toscana Aeroporti ha annunciato che avvierà un fondo destinato ai suoi figli.

Manuela Plastina