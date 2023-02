Chiese ancora chiuse dopo il sisma "La priorità è riaprire San Marco"

Ci sono chiese a Osimo ancora chiuse per il sisma. "Ad oggi la priorità è mettere in sicurezza e riaprire la chiesa di San Marco, considerando che è l’unica del quartiere e anch’essa ha grande rilievo storico, architettonico e culturale", afferma il sindaco Simone Pugnaloni. Alla parrocchia della Misericordia il Comune aveva già destinato fondi per interventi di ristrutturazione della chiesa nuova: "Cercheremo comunque, per quanto possibile, di non far venire meno un nuovo sostegno per il progetto sulla vecchia chiesa da mettere in sicurezza e riaprire ai fedeli. Sono soddisfatto per la mobilitazione giustamente definita trasversale, anche politicamente, per ristrutturare e riaprire la chiesa vecchia della Misericordia. Il progetto che è stato presentato dai tecnici, dal parroco e dal referente della Diocesi dà nuova speranza ad un gioiello storico della nostra città, verso il quale l’amministrazione comunale ha già riposto la dovuta attenzione destinando fondi l’anno scorso per la sua pulizia interna". Per i prossimi mesi sono stati presi impegni precisi: "Per il futuro, visto l’impegno unanime che si è assunto il Consiglio comunale, cercheremo di destinare nuove risorse per aiutare a coprire l’intero costo del progetto di restauro già in gran parte finanziato dai fondi dell’Ufficio ricostruzione, consapevoli che il Comune è chiamato a prestare attenzione a tutti i luoghi di culto cittadini".