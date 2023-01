"Chiese e monumenti chiusi? Pronti a collaborare con la curia"

"Stavo sorseggiando un caffè in un bar del centro, una signora sui 40 anni chiedeva a me e al barista cosa poteva visitare col marito nella nostra città. Purtroppo abbiamo dovuto spiegare come molte chiese e monumenti fossero chiusi". Così l’ex consigliere comunale Olindo Stroppa che spiega come "la chiesa di San Benedetto fosse chiusa, lo stesso per San Biagio e la cattedrale inagibile. Abbiamo detto alla turista – dice– di provare ma che avrebbero potuto trovare chiuso anche l’oratorio della Carità e il Gonfalone, il museo Guelfo, il museo diocesano, il museo della stampa e il museo dell’acquerello, la chiesa di Sant’Onofrio con la scala Santa. Abbiamo consigliato di visitare il museo della carta, e la pinacoteca Civica e di recarsi all’ufficio turistico in piazza del Comune per chiedere lumi". "Stiamo cercando – spiega l’assessore alla Cultura Andrea Giombi (nella foto) – di mettere in campo una collaborazione con la curia per rendere più fruibili possibile chiese e monumenti e contiamo di farlo il prima possibile. Importante l’approvazione del bilancio di martedì dove insieme con le tariffe sarà approvato il biglietto unico su cui puntiamo molto. A febbraio poi ci sarà una variazione di bilancio che prevede importanti novità sul fronte del turismo tra cui proprio il progetto di rendere più fruibili i contenitori culturali anche in collaborazione con la curia". Ma in cosa consiste il biglietto unico? "Con 10 euro si potrà visitare il museo della carta (che oggi costa 8 euro, ndr) ma anche la pinacoteca, il museo guelfo e l’oratorio della carità".

sa. fe.