Chiesetta di Portonovo e anfiteatro siti europei

Sabato e domenica si celebrano le ‘Giornate Europee del Patrimonio’, iniziativa ideata nel 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione europea con l’intento di potenziare e favorire il dialogo e lo scambio in ambito culturale tra gli Stati membri della Convenzione culturale europea del 1954. Il Ministero della cultura aderisce all’evento con lo slogan ‘Patrimonio InVita’, per diffondere e promuovere la conoscenza dei luoghi d’arte, rendendo possibile l’accesso a musei, monumenti e siti archeologici. Nell’ambito di queste due giornate, che costituiscono la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino propone una serie di aperture straordinarie diurne e serali in due luoghi simbolo di Ancona: l’Anfiteatro romano, in collaborazione con il Segretariato regionale del MiC per le Marche, e la chiesa romanica di Santa Maria di Portonovo. L’anfiteatro potrà essere visitato sabato e domenica dalle ore 10 alle 18, con ingresso libero. Previste visite guidate in compagnia del personale del ministero. Sabato, inoltre, alle ore 10.30 è in programma una visita tattile sensoriale organizzata in collaborazione con il Museo Omero. La chiesa di Santa Maria di Portonovo sarà aperta sabato dalle ore 10 alle 21, con ingresso libero. Tre le visite guidate previste: alle ore 15, alle 16 e alle 17, con il personale del ministero ad illustrare storia ed elementi artistico-architettonici dell’edificio. Alle ore 18 ad allietare i partecipanti ci sarà un evento musicale. Domenica apertura dalle ore 10 alle 18. In mattinata (ore 11) seconda visita tattile sensoriale in collaborazione con il Museo Omero. Nel mese di ottobre sono previste ulteriori aperture straordinarie dell’anfiteatro e di Santa Maria di Portonovo.