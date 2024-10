"Chiesto l’appoggio esterno: abbiamo rifiutato"

OSIMO

In questi giorni caldi per la politica osimana, l’ex candidata a sindaco del centrosinistra Michela Glorio, oggi consigliera comunale di minoranza, ha avuto contatti con il sindaco. Fondatrice della "Lista Michela Glorio sindaco", di natura civica, la consigliera svela un retroscena importante che la dice lunga sulla situazione attuale.

Vi siete incontrati con il sindaco?

"Con il sindaco Francesco Pirani ci sono rapporti cordiali e di rispetto reciproco, iniziati in campagna elettorale. Dopo la sua elezione è capitato che ci siamo incontrati (casualmente) in Comune e scambiato qualche parola sulla difficile situazione politica e sullo stallo amministrativo che la città sta vivendo".

E’ capitato anche di recente?

"Di recente ho avuto modo di incontrarlo di nuovo sempre in maniera causale svolgendo la mia attività di consigliere in Comune, ma definirei le nostre conversazioni ’interlocutorie’. La possibilità di un appoggio esterno è stata ventilata ma da parte mia e del mio gruppo non è stata presa in considerazione nè sono stati fatti incontri ad hoc per definire i dettagli. Ovviamente ho informato la coalizione di questi incontri e conversazioni per dovere di trasparenza e per il rapporto di fiducia che ci lega".

Cosa verrà deciso in proposito?

"Credo sia fondamentale per la mia coalizione rispondere al mandato ricevuto dagli elettori. Gli osimani hanno scelto un programma (o un non programma) diverso dal nostro, esperienze e professionalità diverse ed è giusto che siano loro a governare e a dimostrare alla città di che cosa sono capaci. Noi ci siamo e ci saremo dai banchi dell’opposizione ad espletare il ruolo che la legge ci impone, ossia quello del controllo e vigilanza".

Cosa chiede, oggi, al sindaco?

"Se il sindaco lo vorrà, potremmo metterci a disposizione per la costruzione di atti o progetti specifici, come detto fin dall’inizio, per il bene della città. Questo però, a patto che i toni si abbassino e che venga messo fine al comportamento schizofrenico in cui ci insultano sui social, da una parte, e ci chiedono il sostegno in consiglio, dall’altra".

Cosa avevate chiesto al sindaco, come coalizione, prima del Consiglio?

"Di dividere la variazione di bilancio in due parti, in modo che potessimo approvare la somma urgenza a seguito dell’alluvione. Non siamo stati ascoltati. Poi, com’è andata, l’abbiamo visto tutti, la sospensione del Consiglio comunale perché una parte della maggioranza non vota il programma di governo. Dopo 4 mesi ancora non trovano la quadra. Non hanno diviso la variazione di bilancio per motivi pratici e urgenti e poi hanno rinviato tutti i punti all’ordine del giorno (compresa variazione di bilancio e somma urgenza). Adesso chissà a chi daranno la colpa".

Silvia Santini