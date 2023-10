Chioggia batte il fanalino di coda: 2-1 al Breno nel Girone C Il Breno lotta con generosità, ma deve arrendersi all'Union Clodiense, capolista del girone C, che vince 2-1. Il Breno non molla e riapre la contesa, ma l'Union Clodiense conduce in porto i tre punti.