Chirurgia, l’Inrca: "Reperiremo subito i medici"

Inrca, interventi e attività clinica a rischio. Manca il personale anche in chirurgia. Così il Carlino in un pezzo pubblicato ieri a cui la direzione dell’azienda ospedaliera specializzata nella cura degli anziani ha risposto a stretto giro di posta: "In riferimento a quanto comparso sul Resto del Carlino oggi (ieri, ndr.) _ si legge nella nota diffusa dall’Inrca _ con riferimento ad alcune criticità relative alla mancanza di medici chirurghi presso il presidio Inrca di Osimo, si intende precisare quanto segue.

Per quanto riguarda l’assenza di personale presso l’Unità di Chirurgia, il dottor Riccardo Luzi, Direttore Medico del Presidio, chiarisce che sono già state attivate le procedure necessarie per arruolare ulteriore personale medico e contestualmente sono state autorizzate prestazioni aggiuntive per il personale in servizio".

Una risposta che di fatto conferma le difficoltà palesate dal reparto chirurgico della sede di Osimo dove manca il personale medico per coprire tutte le sedute chirurgiche e non solo. Per far ciò l’azienda ha dovuto inviare personale chirurgico dalla sede principale, ossia l’ospedale della Montagnola, in trasferta a Osimo per coprire le sedute. Una situazione che l’azienda starebbe affrontando, ma che sembra molto complicata da risolvere. Oltre alle urgenze, che vanno garantite ovviamente, non si riesce a rispettare il calendario degli interventi in elezione, ossia quelli programmati, con rinvii e ritardi che potrebbero creare problemi seri tra l’utenza.