Chirurgia, nuove tecniche per trattare i tumori

La Uoc Chirurgia dell’ospedale di Senigallia effettua l’asportazione dello stomaco con tecnica laparoscopica. Il tumore dello stomaco rappresenta il 5,7% di tutte le neoplasie collocandosi al quinto posto per incidenza. All’Ospedale "Principe di Piemonte" di Senigallia l’implementazione del percorso diagnostico-terapeutico assistenziale (Pdta) dei tumori gastrointestinali permette di prendere in carico il paziente dal momento della diagnosi e accompagnarlo in tutto il percorso diagnostico-terapeutico e di controllo nel tempo con un’assistenza continua. La Chirurgia dell’Ospedale di Senigallia, diretta dal Dott. Corinaldesi, esegue questo tipo di intervento con tecnica laparoscopica mini-invasiva.

"Grazie alla tecnica mininvasiva riusciamo a garantire ai pazienti con tumore gastrointestinale meno complicanze e tempi di recupero ridotti dopo un intervento chirurgico - dichiara il Vice Presidente della Giunta e Assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini - Inoltre grazie al Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) il paziente viene preso in carico globalmente dal momento della diagnosi a quello dei controlli successivi alle dimissioni, con un’assistenza continua che ne semplifica il percorso all’interno dei servizi sanitari".