Chiude anche il primo ristorante cinese in città. China Town era molto noto

La Rosticceria Cinese ‘China Town’ abbassa le serrande per sempre, è stata la prima aperta in città. Un locale a gestione familiare, dove per più di trent’anni i proprietari hanno accolto i clienti sempre con il sorriso e con le loro specialità che li hanno sempre contraddistinti. Il locale di via Umberto Giordano era aperto sia a pranzo che a cena, con la possibilità di effettuare asporto. Una cosa normale oggi, ma abbastanza singolare trent’anni fa, quando le rosticcerie orientali in provincia erano inesistenti.

La piccola rosticceria cinese del Vivere Verde è riuscita a resistere alla concorrenza dei ristoranti ‘all in’ ma anche delle tante e svariate proposte che negli anni si sono moltiplicate in città. La notizia della chiusura del ‘China Town’ ha fatto il giro del web dove in molti hanno voluto ricordare i momenti trascorsi all’interno del ristorante: "Saranno lunghi inverni senza di loro, era la mia risorsa settimanale da decenni, buona pensione, però che peccato" si legge in un commento. "Il figlio l’ho visto crescere anno dopo anno, ogni volta che andavo era seduto nel tavolo a fare i compiti, era il cinese più buono di Senigallia, peccato non averlo saputo, sarei andata a salutarli". Il sorriso della titolare è rimasto nel cuore di tutte le persone che hanno frequentato il locale, sempre aperto, anche nei festivi. "Arrivavi, ti sedevi, la signora era sempre gentilissima – si legge in un commento sui social – e poi arrivava il cibo e a volte quando mangiavo da solo, vedere loro era ormai un po’ come stare i famiglia. Sono quei luoghi che non esistono più e di cui c’è immensamente bisogno".

Un centro commerciale in uno dei quartieri più popolosi della città, un tempo c’era oltre la rosticceria cinese una pizzeria, una profumeria, una gelateria, un negozio di articoli sportivi e poco distante un supermercato: sulle ceneri di quest’ultimo sono nati degli appartamenti estivi, mentre la gran parte dei negozi di quartiere sono ormai spariti. Qualche anno fa, nello stesso quartiere a chiudere era stata la storica cartoleria ‘Papiro’, a pochi passi dalla scuola Puccini e dal Parco della Pace.