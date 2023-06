Chiude dopo dieci anni ’Kirikù’

Il commercio sta cambiando anche in città. Chiude anche il negozio "Kirikù libri e giochi" di via Pergolesi o via degli Orefici che dir si voglia. Laura Loccioni lo porta avanti con grande passione da dieci anni ma l’attività specializzata in prodotti artigianali e realizzati con materiali ecosostenibili è punto di riferimento per tante famiglie non solo jesine. "È stata dolorosa e difficile – spiega Laura Loccioni di Mergo - l’idea di lasciare dopo dieci anni un lavoro che ho amato, a cui ho dedicato molto tempo e che consideravo un altro figlio (è mamma di tre splendide bambine e ragazzine). Senza un piano B, il futuro mi appare incerto e mi terrorizza. Oggi – spiega ancora – la gente spende meno, i prezzi delle materie prime, tra cui il legno, sono aumentati e le persone si sono abituate a tutta la scelta possibile che trovano online. Inoltre è cambiato il modo di vendere oggi più improntato ai social".

Portare avanti un’attività di questi tempi non è semplice, burocrazia e spese possono diventare zavorre difficili da sostenere. "Passate le prime settimane di smarrimento – aggiunge Laura Loccioni che nonostante la difficile scelta mantiene il sorriso - il dubbio si è trasformato in una nuova e positiva energia: la curiosità verso il cambiamento, che mi ispira e mi da’ forza. In questi anni, di cambiamenti ce ne sono stati fin troppi e non intendo solo i vari traslochi (prima davanti piazza Pergolesi, poi in piazza della Repubblica e infine qui in via Pergolesi, ndr). Kirikú ha cambiato in primis me stessa, rendendomi una persona diversa, più sicura, coraggiosa e consapevole. Lacrime non ce ne devono essere. La chiusura di Kirikú deve essere una grande festa per tutti i bambini, i genitori e gli amici che hanno trovato qua dentro un luogo non solo dove acquistare, freddamente, un prodotto ma un modo diverso di concepire il concetto di giocare. Spero di aver saputo comunicare l’importanza del prodotto ecologico e sostenibile, visti i disastri ecologici che sempre più frequentemente ci colpiscono. Ho visto bambini diventare adolescenti, neonati diventare bambini, ho conosciuto molte persone meravigliose e con alcune ho stretto una sincera e vera amicizia. Quindi festeggiamo la fine di un’epoca meravigliosa". Da mercoledì della prossima settimana iniziano gli sconti dal 20 al 50 per cento su tutta la merce e probabilmente entro fine luglio anche la serranda di Kirikù si abbasserà per sempre, magari lasciando spazio ad alti giovani che vogliano scommettere sul loro futuro.

Sara Ferreri