Chiude Fàgola, libreria del gusto "Per me è una sconfitta dolorosa"

di Ilaria Traditi Come un fulmine a ciel sereno è arrivata ieri la notizia che ha scosso tantissimi anconetani: chiude "Fàgola", uno spazio culturale poliedrico e partecipato, ideato dalla libraia Simona Rossi che lo aveva prontamente ribattezzato "Bookique". Già perchè nulla in questo locale di corso Mazzini è lasciato al caso, dagli arredi eclettici e ricercati alla selezione di libri, volumi, oggettistica varia oltre a golosità come thè, cioccolata, bevande spiritose. Da qui il nome curioso "Fàgola" un gioco di parole che cita l’altro spazio Fogola e definisce uno spazio di incontro e confronto e degustazioni che fin dalla sua apertura, nel 2021, ha conquistato tantissimi anconetani ma che purtroppo, probabilmente a causa della crisi e del caro affitti (anche se la titolare non ha esplicitato le ragioni) dovrà abbassare le saracinesche. Lo farà dopo l’estate, come ha spiegato attraverso la pagina Facebook la titolare. "Non avremmo mai voluto che arrivasse questo momento – ha scritto Rossi – quando due anni fa riaprivamo lo spazio rinnovato avevamo aspettative, speranze. In questo tempo di Fàgola abbiamo portato avanti i nostri ideali, il nostro piacere di condivisione, i libri, le storie, i sapori. Sappiamo che la bellezza salva il mondo ed è per...