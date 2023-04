Chiude il cavalcavia, tremano le attività

"Prendiamo atto dello sforzo fatto dall’amministrazione comunale nel predisporre un piano del traffico che possa alleggerire i disagi inevitabilmente provocati dai lavori al cavalcavia di Viale della Vittoria, ma le attività che insistono nella zona sono comunque molto preoccupate visto che gli interventi prendono il via a ridosso di un periodo di iniziative di forte richiamo". Cristina Brunori e Marta Vescovi, presidente e responsabile dell’Area territoriale di Jesi di Confartigianato Imprese, dopo un confronto con gli operatori economici operanti lungo il Viale e nelle vie limitrofe, si fanno portavoce dei timori di pesanti ricadute economiche conseguenti alla chiusura del cavalcavia che taglierà praticamente in due il viale della Vittoria da lunedì per due mesi e mezzo (fino al 30 giugno) secondo quanto annunciato dall’amministrazione. La giunta Fiordelmondo ha apportato delle modifiche alla viabilità rispetto a quanto annunciato una settimana fa con due ‘bretelle’ e il passaggio sotto l’arcata destra del cavalcavia (a scendere in direzione Monsano) ipotesi esclusa fino a qualche giorno prima. Le criticità e i prevedibili disagi hanno spinto a cercare nuove soluzioni ma c’è chi chiede di ridurre i tempi del cantiere. "Chiediamo all’amministrazione comunale – incalzano da Confartigianato - di intervenire sulla ditta incaricata dei lavori perché si acceleri il più possibile la tempistica degli interventi e si possano aprire i passaggi pedonali, sia sotto che sopra il cavalcavia, e le bretelle per la circolazione delle vetture". "Dal 29 aprile Jesi ospiterà una serie di eventi di grande richiamo, come Giro di Vino, senza contare il Palio di San Floriano al via il 4 maggio, e la viabilità sarà messa a dura prova. È indispensabile che bretelle e passaggi siano aperti già prima del 29 aprile per far fluire il traffico e rendere anche ai pedoni facilmente raggiungibili le tante attività commerciali e locali del Viale". Tra le richieste all’amministrazione comunale, anche quella di "incontri periodici con le associazioni di categoria per valutare correttivi e rendere il periodo dei lavori il meno impattante per gli operatori economici". Intanto non si placa la polemica politica: JesiAmo protesta per non essersi vista accogliere la richiesta di una commissione consiliare ad hoc e attacca: "Si tratta di una corsa ai ripari e niente di programmato come si vuol fare credere perché di questa chiusura si parla da mesi. Quel tempo utilizzato a parlare con gli uffici, con la ditta e non con le persone, i commercianti, le associazioni di categoria, tutti coloro che dovevano essere interpellati e che invece hanno saputo tutto a cose fatte".

Sara Ferreri