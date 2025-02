Chiude il Circolo Acli: scatta la protesta

Il circolo Acli Costabianca di Loreto ha chiuso i battenti. Ci sarebbero stati problemi di gestione, burocratici, che hanno portato alla chiusura. "Non conosciamo le dinamiche politico-burocratiche della situazione che hanno portato a questa decisione drastica ma sappiamo bene cosa sono le Acli per noi, una seconda casa – dicono diversi ragazzi che lo frequentano e che in queste ore hanno manifestato con striscioni e scritto una lettera pubblica -. Non è così scontato per noi giovani trovarsi bene in un luogo condiviso con persone di età adulta. Non sono solo un punto di incontro e di riferimento, in questo ultimo periodo è stato anche punto di crescita formativa e sociale con le attività rivolte ai più piccoli come centro estivo, tornei, gite. Rivolgiamo a tutto lo staff il nostro grazie. Ci hanno assicurato che questo sarà solo un arrivederci e non un addio e noi a loro ci crediamo. Siamo pronti a sostenere la causa perché a differenza di quanto la società pensi oggi dei giovani, noi abbiamo un’identità, sappiamo quello che vogliamo e sappiamo affrontare le situazioni distinguendo tra bene e male". Il sindaco Moreno Pieroni ha informato la cittadinanza che si sta attivando per risolvere i problemi rilevati per poter ridonare presto al quartiere il suo circolo.