"Chiude il Girotondo Salvare i posti di lavoro"

Tiene banco da mesi a Castelfidardo la vicenda dell’asilo nido "il Girotondo" che , in attesa della ricostruzione con i fondi del Pnrr, chiuderà i battenti per un paio di anni. I sindacati Cgil, Cisl e Uil territoriali ritengono che la soluzione proposta dal Comune, cioè di redistribuire i 28 posti del nido a gestione pubblica su altre strutture accreditate e disponibili, si presti a diversi interrogativi. "Non è chiaro se il numero complessivo di posti sul territorio comunale (tra quelli a gestione pubblica e quelli privati) rimarrà invariato o subirà invece una riduzione – dicono Tiziana Mosca (Cgil), Alessandro Mancinelli (Cisl) e Giorgio Andreani (Uil) -. In secondo luogo appare evidente che la continuità educativa non sarà garantita. Il punto però che risulta più incomprensibile riguarda il rifiuto del Comune di sottoscrivere, con il sindacato di categoria, un accordo sulla clausola sociale per le attuali dipendenti dell’asilo nido, che garantisca loro la riassunzione nel momento in cui la nuova struttura sarà completata".