Chiude il ristorante Francesco: al suo posto le biglietterie delle Grotte

Ha chiuso definitivamente le porte il ristorante Francesco, in via San Vittore, vera perdita per Genga ed il suo hinterland e più in generale per l’entroterra montano. Qui dal 1974 sono state servite pietanze marchigiane sia per menù turistici ma anche per matrimoni o convegni di rilevo internazionale, in uno spazioso locale dotato di tre sale, terrazza panoramica e tavoli all’aperto. Il titolare, Francesco Conti, che ha raggiunto ben oltre l’età della quiescenza ed è riuscito in cinque decenni, con la collaborazione della moglie Giuseppina e poi dei figli Christian e Jonathan, a mantenere alto il prestigio di questa storica attività che ha servito almeno tre generazioni."Avevamo deciso di vendere l’immobile e di smettere l’attività già da diverso tempo, tra le varie proposte di acquisto ricevute, abbiamo scelto quella del Consorzio Frasassi, il quale lo trasformerà nella nuova biglietteria delle Grotte, così da assicurare a San Vittore ed a tutto il nostro territorio un continuo sviluppo turistico ed economico. Per noi sarà vero onore vedere San Vittore, già centro turistico di Genga, sempre più valorizzato e affollato di turisti".